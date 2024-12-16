«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик пообещал нокаутировать британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри в реванше, если у него появится такая возможность.

«В реванше точно будет не легче. Будет сложнее. Я всегда настроен на тяжелые поединки. Небесные силы решили, что я выиграю у Тайсона в первом бою решением судей, но если у меня будет возможность нокаутировать Тайсона в реванше – я этим воспользуюсь», – сказал Усик.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua