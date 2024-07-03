Кристиан Хорнер: Ландо учится, как надо бороться с Максом

В преддверии Гран При Великобритании руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер поделился своим мнением о противостоянии Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, заявив, что между двумя гонщиками уже состоялся разговор, и они выяснили отношения.

Кристиан Хорнер: «Насколько я понимаю, Макс и Ландо уже поговорили, и не думаю, что остались какие-либо проблемы. Но если говорить о Максе, то он не собирается меняться, это однозначно.

Мне кажется, тут есть ещё вот какой момент: Ландо учится, как надо бороться с Максом на трассе, и сейчас они это это выясняют. Между ними неизбежно ещё будут острые поединки, поскольку похоже, что машины Red Bull Racing и McLaren вполне сравнимы по скорости.

Макс очень агрессивный гонщик – вероятно, он один из тех, кого отличают самые жёсткие приёмы борьбы на трассе, и все это знают. Если вы собираетесь с ним бороться, то он окажет максимальное сопротивление».

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