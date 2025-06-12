Лондон. Пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь впервые сыграет в четвертьфинале на траве

На турнире WTA 500 в Великобритании завершились матчи второго круга



Лондон, Великобритания • 9-15 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) – Маккартни Кесслер (США) 6:3, 3:6, 7:5

Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:4, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Хезер Уотсон (Великобритания, Q) 6:4, 6:2

Диана Шнайдер (-, 5) – Кэти Бултер (Великобритания) 2:6, 6:3, 6:2

Чжэн Циньвэнь проведет 23-й четвертьфинал в Туре и впервые ей это удалось на травяном покрытии. Соперницей китайской теннисистки будет Эмма Радукану, которая в прошлом году дошла до полуфинала в Ноттингеме.

Елена Рыбакина седьмой раз вышла в четвертьфинал соревнований на траве и дальше встретится с Татьяной Марией. В 2023 году она обыграла представительницу Германии на турнире в Пекине.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua