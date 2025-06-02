Льюис Хэмилтон: Это была моя худшая гонка

Льюис Хэмилтон финишировал шестым в Барселоне, на последних кругах уступив позицию Нико Хюлкенбергу. После гонки семикратный чемпион мира заявил, что у него нет позитивных итогов уик-энда, и вообще был немногословен в общении с прессой.

Отвечая на вопрос о своей гонке, Льюис сказал: «Все были на одинаковых шинах на рестарте после автомобиля безопасности. У меня нет идей, почему в моём случае всё было так плохо. С точки зрения баланса машины это была моя худшая гонка, в которой я только участвовал».

Когда гонщика Ferrari спросили, были ли какие-то позитивные моменты в воскресной гонке, он ответил: «Не было».

Отвечая на вопрос, куда он отправится из Барселоны, Льюис был короток: «Домой».

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр тоже был не особо разговорчив, когда его попросили прокомментировать гонку Хэмилтона: «На последнем отрезке перед автомобилем безопасности на машине Льюиса возникли проблемы. Результат не очень хороший, но он 45 кругов смог продержаться впереди Джорджа Расселла.

Что за проблемы? Я вам не скажу».

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