Добой (М15). Бельдюгин стал призером турнира ITF в одиночном разряде

Украинский теннисист Тимур Бельдюгин потерпел поражение в решающем матче на турнире ITF M15 в Боснии и Герцеговине



В финальном поединке соревнований в Добое Тимур Бельдюгин (№1521 АТР) уступил лидеру посева Андрею Недичу (№428 АТР) из Боснии и Герцеговины – 1:6, 3:6. За 72 минуты, которые продолжался финал, украинец допустил одну двойную ошибку, сделал два брейка и проиграл шесть геймов на своей подаче.

19-летний Тимур Беельдюгин впервые в карьере дошел до финала на турнире ITF. В Добое украинец стартовал в квалфикации и на пути в финал одержал шесть побед, обыграв в том числе второго сеяного Вячеслава Белинского (№485 АТР) в матче первого круга.

За выход в финал Бельдюгин заработал 1272 доллара призовых и 8 рейтинговых очков.



btu.org.ua