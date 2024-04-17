Потенциальные соперники сборной Украины U-19: сегодня состоится жеребьевка Евро-2024

17 апреля в Белфасте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-19. Юношеская сборная Украины узнает своих соперников.
Церемония начнется в 17:00 по киевскому времени. Видеотрансляция будет доступна на сайте УЕФА.
В чемпионате Европы примут участие 8 команд
Турнир пройдет с 15 до 28 июля. Участников разделят на две группы по четыре участника. Первые два места квартета проходят в полуфинал.
Отметим, что Евро также является отбором на чемпионат мира-2025 U-20, который пройдет в Чили. От европейского региона на турнир поедут пять команд: все полуфиналисты ЧЕ и победитель матча за 5 строчку, который между собой проведут третьи места групп.
Напомним, что юношеская сборная Украины уверенно победила швейцарцев в решающем матче квалификации и заняла первое место в квартете со Швейцарией, Латвией и Северной Македонией, выиграв все поединки с общим счетом 8:0.