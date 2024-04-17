Потенциальные соперники сборной Украины U-19: сегодня состоится жеребьевка Евро-2024

17 апреля в Белфасте состоится жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-19. Юношеская сборная Украины узнает своих соперников.

Церемония начнется в 17:00 по киевскому времени. Видеотрансляция будет доступна на сайте УЕФА.

В чемпионате Европы примут участие 8 команд

Северная Ирландия (хозяева)

Украина

Франция

Италия

Испания

Турция

Норвегия

Дания

Турнир пройдет с 15 до 28 июля. Участников разделят на две группы по четыре участника. Первые два места квартета проходят в полуфинал.

Отметим, что Евро также является отбором на чемпионат мира-2025 U-20, который пройдет в Чили. От европейского региона на турнир поедут пять команд: все полуфиналисты ЧЕ и победитель матча за 5 строчку, который между собой проведут третьи места групп.

Напомним, что юношеская сборная Украины уверенно победила швейцарцев в решающем матче квалификации и заняла первое место в квартете со Швейцарией, Латвией и Северной Македонией, выиграв все поединки с общим счетом 8:0.

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