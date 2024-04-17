Следить
Футбол

Кан: Мбаппе в Баварии? Его невозможно было вытащить из ПСЖ

Экс-голкипер мюнхенцев ответил на вопрос о звезде «ПСЖ»

Кан: Мбаппе в Баварии? Его невозможно было вытащить из ПСЖ

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан рассказал, входила ли в планы мюнхенского клуба покупка нападающего "Пари Сен Жермен" Килиана Мбаппе.

    "Это не был конкретный план. Вытащить его из Парижа было невозможно. У Холанда, с другой стороны, был пункт об отступных в контракте с "Боруссией Дортмунд". Если бы мы не учли это, это было бы халатностью. Поиск лучших нападающих Европы и их отбор входил в наши обязанности", — цитирует немца Bayern & Germany в X.

    Напомним, с июля 2021 года по май 2023 Кан занимал должность председателя правления "Баварии".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis