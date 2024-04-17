Реванш Усик – Фьюри под угрозой. В Саудовской Аравии явно намекнули

Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Джошуа

Турки Аль-Шейх, который занимается организацией поединков в Саудовской Аравии, выложил фотографию с Энтони Джошуа и подписью: «Мы ждем результат боя Усик – Фьюри».

Эксперты сразу восприняли это как знак, что прописанный в контракте реванш украинца и британца может не состояться сразу после первого боя.

Ранее промоутеры Фьюри уже намекали, что Усик может получить определенную сумму денег, чтобы отказаться от реванша в случае поражения, что дало бы Саудовской Аравии в конце года организовать поединок Фьюри и Джошуа.

Первый бой состоится 18 мая.

sport.ua