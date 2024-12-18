Надежда Киченок и Юлия Стародубцева проводят предсезонный сбор в Австралии (ВИДЕО)

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева вместе готовятся к новому сезону в Сиднее (Австралия).



Теннисистки поделились совместными фото и видео с тренировок на корте и в спортзале.

Юлия Стародубцева (№101 WTA) начнет новый сезон на соревнованиях WTA 250 в Окленде, где попала в основную заявку, после чего сыграет на Открытом чемпионате Австралии, где пока не гарантировала себе место в основной сетке, находясь на второй позиции в альтернативном списке.

Надежда Киченок (№40 WTA в паре) планирует сыграть все три недели австралийской серии. Украинка начнет сезон в Брисбене (WTA 500), где выступит вместе с испанской Сарой Соррибес Тормо, после чего отыграет соревнования в Аделаиде (WTA 500) и Мельбурне (Australian Open) вместе с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (№32 WTA в паре).

btu.org.ua