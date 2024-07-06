Легендарный Тедди Атлас назвал бойца, который бы доминировал в любую эпоху

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Легендарный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху.

«Немногие люди имеют склонность бросить вызов любому боксеру. Но Кроуфорд – имеет. И я никогда не буду против этого парня. Никто из его весовой категории не сможет остановить Теренса. Единственное, что его может остановить – это время.

Я считаю 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 80-е величайшими эпохами бойцов, потому что все они воевали друг с другом. Это были величайшие эпохи. Кроуфорд именно тот боксер, который сможет доминировать в любую эпоху», – сказал Тедди Атлас.

Ранее Джордж Форман назвал бойца, который смог бы доминировать в любую эпоху бокса.

sport.ua