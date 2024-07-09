Хюлкенберг: Гонка в Сильверстоуне была опасной

В Сильверстоуне Нико Хюлкенберг повторил свой лучший финиш в сезоне, вторую гонку подряд закончив шестым. Немец доволен результатами, но считает, что гоняться при такой погоде было опасно…

Нико Хюлкенберг: «Приятно было вновь заработать очки, дважды подряд финишировав шестым. Это неожиданный, но заслуженный результат. Мы серьёзно работали, не допустили ни одной ошибки, использовали эффективную стратегию, но главное – последнее обновление действительно что-то сделало с машиной.

Я искренне считаю, что сейчас мы ведем борьбу за пятое место в средней группе команд с Aston Martin, Alpine и другими. Думаю, мы уже там. В этом сезоне мы выступаем стабильно, думаю, мы сможем сохранить этот уровень.

Должен сказать, что условия в Сильверстоуне были просто опасными. Весьма некомфортно входить в Copse на скорости 300 км/ч, когда на визор падает дождь, и ты не знаешь, врежешься ли в стену, или сможешь вписаться в поворот.

Пилотирование на сликах при столь низком уровне сцепления — это действительно смертельно опасно и сложно, именно поэтому гонка получилась столь требовательной с точки зрения концентрации и психологии. Но мы хорошо рассчитали время пит-стопов, отсюда и результат».

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