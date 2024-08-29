Бернд Майландер разбил автомобиль безопасности

Привычный ход подготовки к гоночному уик-энду в Монце был нарушен из-за аварии автомобиля безопасности.

На каждой трассе по четвергам медицинский автомобиль и автомобиль безопасности проезжают серию быстрых кругов, которая нужна для проверки работы системы хронометража и телевизионных камер. Однако сегодня всё пошло не по плану – Бернд Майландер потерял контроль над Aston Martin Vantage F1 Edition в повороте Parabolica.

Автомобиль безопасности пересек асфальтовую зону вылета и гравийную зону безопасности, после чего врезался в барьер из шин на внешней стороне трассы. Майландер и его пассажир не пострадали и самостоятельно вышли из разбитой машины.

Медицинский автомобиль подобрал их и отвёз на пит-лейн, после чего в одиночестве продолжил серию быстрых кругов.

Больше фотографий разбитого автомобиля безопасности в сегодняшней фотогалерее.

Источник