Формула 2: Пепе Марти одержал яркую победу в спринте

Перед вторым этапом сезона положение в личном зачёте молодёжной серии выглядело несколько странно, и это объяснялось тем, что основную гонку австралийского уик-энда пришлось отменить из-за крайне неблагоприятных погодных условий.

Из-за этого к сегодняшнему дню у двух гонщиков было равное количество очков: 10 у Джошуа Дюрксена, выигравшего спринт в Мельбурне, и столько же у Леонардо Форнароли, занявшего тогда второе место, но завоевавшего поул в пятничной квалификации на бахрейнской трассе. Напомним, что за это в Формуле 2 начисляются два бонусных балла.

Но короткую субботнюю гонку в Сахире из-за частично реверсивного порядка старта с поула начинал именно Дюрксен: парагвайский гонщик AIX Racing вчера показал 10-е время.

Рядом с его машиной в первом ряду стартового поля спринта стояла серебристая Dallara Дино Бегановича, участника Гоночной академии Ferrari, и швед, конечно, собирался в полной мере воспользоваться этой ситуацией, чтобы продемонстрировать, что он не зря там учится. Тем более вчера Дино провёл первую тренировку за рулём машины Шарля Леклера, и это тоже должно было поднять его боевой дух.

Дюрксен тронулся с места явно лучше соседа по стартовому полю, но Беганович, хотя и немного замешкался, сохранил вторую позицию, но почти сразу начались инциденты, из-за которых уже на втором круге на трассу выехал автомобиль безопасности.

Во-первых, в первом повороте с трассы вылетел Виктор Мартен, стартовавший с 9-й позиции, причём он оказался на обочине, по дороге сбив пенопластовый блок, который служит ориентиром в зоне торможения, не по своей воле. Его выпихнул Алекс Дюнн, гонщик Rodin Motorsport. А тому в свою очередь пришлось уворачиваться от Сами Мегетунифа, что и стало первопричиной коллизии.

Виктор на машине, оставшейся без переднего крыла, добрался до боксов, получил новый носовой обтекатель и вернулся на трассу, но надо констатировать, что его полоса невезения продолжается.

Далее на первом же круге развернуло машину Себастьяна Монтойи, и она остановилась на трассе, причём развернувшись на 180 градусов. Сыну бывшего гонщика Формулы 1, в стартовой сутолоке, тоже не удалось избежать контакта, и в этом случае виновником инцидента был Амори Кордила, который впоследствии получил 10-секундный штраф.

На рестарте первая тройка сохранила свои позиции, а вот позади машины Рафаэля Виллагомеса развернулось весьма острое соперничество между Ричародом Ферсхором, уже упомянутым Дюнном и Хосе «Пепе» Марти, отлично стартовавшим с 11-й позиции, но уже добравшимся до шестой. Однако и тут он задержался ненадолго, поскольку обогнал ещё и Дюнна.

Алексу это не понравилось, и он пожаловался команде по радио, что испанский гонщик Campos опередил его за пределами трассы. Стюарды решили рассмотреть этот инцидент, но Дюнн вскоре вернул себе позицию, и никаких дальнейших санкций не последовало.

После десяти из 23 кругов положение в первой тройке не менялось, а вот в середине пелотона шла довольно острая борьба. Но на 10-м круге Ферсхор пошёл в атаку на Виллагомеса и со второй попытке опередил мексиканца на входе в 6-й повороте.

На 11-м круге и Беганович, к тому моменту подобравшийся вплотную к Дюрксену, понял, что пора переходить к решительным действиям, и вышел победителем из короткой, но красивой схватки с парагвайцем.

Итак, в гонке сменился лидер, но впереди была ещё почти половина дистанции, и Дюрксен сообщил команде по радио, что он решил пропустить соперника, чтобы сохранить резину и контратаковать ближе к финишу.

На 13-м круге Алекс Дюнн получил инструкцию команды прибавить и тут же опередил Виллагомеса, отобрав у него 4-ю позицию.

Тем временем Беганович пытался оторваться от Дюрксена, чтобы расстроить план парагвайца, и отчасти ему это удалось – за 10 кругов до финиша интервал между их машинами приближался к полутора секундам, и Джошуа не мог использовать DRS.

На 16-м круге на трассе вновь появились жёлтые флаги – на этот раз из-за остановки на обочине 7-го поворота машины Макса Эстерсона, дебютанта серии, гонщика Trident.

Выехал автомобиль безопасности, и хотя в спринте пит-стопы не обязательны, восемь гонщиков свернули в боксы за свежими комплектами резины. Сложно сказать, на что был расчёт, потому что все они потеряли по много позиций – впрочем, если гонка на оставшихся кругах вновь будет нейтрализована, они действительно могут получить преимущество.

А пока Дино Беганович продолжал лидировать, на второй позиции ехал Джошуа Дюрксен, на третьей – Ричард Ферсхор, на четвёртой – Алекс Дюнн.

Дюрксен блестяще провёл рестарт, атаковал Бегановича в первых поворотах и вышел вперёд! Значит, Джошуа не зря обещал, что он ещё своё возьмет – так и получилось. Дино пытался удержаться вплотную за машиной лидера и явно собирался предпринять попытку контратаки.

На этом же круге затеяли интересную борьбу Дюнн, Арвид Линрдблад и Люк Браунинг, причём она носила силовой характер. Несколько раз они обменялись обменялись позициями, но Браунинг остался впереди на 6-й позиции.

Но ещё более интересные события происходили в группе лидеров. Беганович предпринял несколько попыток вернуть себе лидерство, и это было действительно ярко! Но всё закончилось тем, что на первую позицию прорвался… Пепе Марти! Причём это было уже на последнем круге.

Более того, Ферсхор тоже провёл успешную атаку на Дюрксена и оттеснил его на третье место! В общем, концовка гонки получилась просто потрясающей, и остаётся только мечтать, чтобы в завтрашнем Гран При Бахрейна борьба была такой же зажигательной.

Итак, Хосе «Пепе» Марти выиграл спринт, одержав свою вторую победу в Формуле 2, что стало возможным благодаря отличному старту, правильной тактике и умению эффективно использовать ситуацию на трассе, т.е. обгонять соперников тогда, когда им по тем или иным причинам уже трудно сопротивляться.

Кстати, одним из тех, кто очень обрадовался его успеху, был Фернандо Алонсо, ведь карьерой 19-летнего испанца занимается A14 Management, компания двукратного чемпиона мира.

Вторым финишировал Ричард Ферсхор, который тоже действовал очень разумно, сохранил ресурс резины и прибавил на последних кругах. А Дюрксен, хотя и поднялся на подиум, вынужден был довольствоваться только третим местом. Но и он продемонстрировал мастерство и бойцовский характер, и его тоже можно смело считать одним из претендентов на титул.

Результаты готовятся…

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