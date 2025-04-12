Италия. Аоста с украинцами в составе не смогла завоевать титул

Дмитрий Нименко набрал 75 очков за сезон в Италии

В Италии состоялась игра №6 финала плей-офф во втором по рангу дивизионе чемпионата Италии (IHL). «Аоста» в составе с украинцами Владиславом Лысенко и Дмитрием Нименко уступила на домашней площадке лучшей команде регулярного чемпионата «Кальтерн Кальдаро» со счетом 4:7 и капитулировала в серии: 2–4. Напомним, что именно «Аоста» выиграла первые два финала, но затем позволила сопернику совершить впечатляющий камбэк.

Тем не менее, украинские легионеры «Аосты» могут занести в актив сезон-2024/25. Капитан команды нападающий Дмитрий Нименко суммарно (вместе с плей-офф) набрал рекордные для себя 75 (19+56) очков в 47 играх. Оборонец Владислав Лысенко записал на свой счет 52 (8+44) балла в 46 поединках.

sport.ua