Примера. Реал Сосьедад – Мальорка 0:2. Неожиданный провал басков на своем поле

В первом матче субботы в Примере "Реал Сосьедад" принимал на своем поле "Мальорку". Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и являются претендентами на еврокубки.
Первый тайм прошел при игровом преимуществе хозяев, но отличиться сумели только гости. Кайл Ларин получил передачу от Серхи Дардера и отправил мяч в правый нижний угол ворот.
Уже на старте второго тайма Дардер пробил из-за пределов штрафной и удвоил преимущество своей команды. До конца матча ни одна из команд больше не смогла отличиться.
"Мальорка" побеждает и поднимается на 8-ю позицию с 43-ю очками в активе. "Реал Сосьедад" опустился на 9-ю позицию с 41-м очком.
31-й тур Примеры.
"Реал Сосьедад" – "Мальорка" – 0:2
Голы: Ларин, 20, Дардер, 47
Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Мартин, Элустондо, Лопес (А. Муньос, 46) – Кубо (Мариезкуррена, 74), Сучич (Оскарссон, 56), Субименди, Барренечеа (Гомес, 46) – Марин (Оласагасти), Оярсабаль.
Мальорка: Грейф – Маффео, Вальент, Райльо, Копете, Мохико (Лато, 84) – Дардер, Саму Коста, Санчес (Морей, 85) – Ларин (Пратс, 79), Родригес (Маскарель, 72).
Предупреждения: Оярсабаль, 73, Субименди, 90, Элустондо, 90+4 – Маффео, 90+6.