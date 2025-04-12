Connect with us
Футбол

Примера. Реал Сосьедад – Мальорка 0:2. Неожиданный провал басков на своем поле

Примера. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2. Неожиданный провал басков на своем поле

    • В первом матче субботы в Примере "Реал Сосьедад" принимал на своем поле "Мальорку". Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и являются претендентами на еврокубки.

    Первый тайм прошел при игровом преимуществе хозяев, но отличиться сумели только гости. Кайл Ларин получил передачу от Серхи Дардера и отправил мяч в правый нижний угол ворот.

    Уже на старте второго тайма Дардер пробил из-за пределов штрафной и удвоил преимущество своей команды. До конца матча ни одна из команд больше не смогла отличиться.

    "Мальорка" побеждает и поднимается на 8-ю позицию с 43-ю очками в активе. "Реал Сосьедад" опустился на 9-ю позицию с 41-м очком.

    31-й тур Примеры.
    "Реал Сосьедад" – "Мальорка" – 0:2
    Голы: Ларин, 20, Дардер, 47

    Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Мартин, Элустондо, Лопес (А. Муньос, 46) – Кубо (Мариезкуррена, 74), Сучич (Оскарссон, 56), Субименди, Барренечеа (Гомес, 46) – Марин (Оласагасти), Оярсабаль.

    Мальорка: Грейф – Маффео, Вальент, Райльо, Копете, Мохико (Лато, 84) – Дардер, Саму Коста, Санчес (Морей, 85) – Ларин (Пратс, 79), Родригес (Маскарель, 72).

    Предупреждения: Оярсабаль, 73, Субименди, 90, Элустондо, 90+4 – Маффео, 90+6.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis