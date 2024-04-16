Леся Цуренко: «Во время игры я постоянно была на связи с капитаном и с командой, чувствовала наш командный дух — в этом и был секрет»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своей победе в матче с лидером сборной Румынии Аной Богдан

Леся Цуренко одержала волевую победу в стартовом поединке командного противостояния в Кубке Билли Джин Кинг.

— Как я уже сказала на корте, я была очень позитивна внутри себя, и в начале матча я не очень-то играла в свою игру. Я допускала много ошибок, но при этом, я оставалась позитивной и повторяла про себя хорошие слова. У меня не было никаких негативных мыслей о себе. Это было ключевым моментом.

На самом деле, я думаю, что этот позитивный настрой действительно помог мне. И я была очень собранной, все время разговаривала с капитаном, мы думали о стратегии во время переходов, так что, думаю, это и был ключевой момент.

• Обзор матча Леся Цуренко — Ана Богдан в Кубке Билли Джин Кинг (ВИДЕО)

Я думаю, что те два гейма в начале второго сета, когда я выиграла с 15-40, а затем с 0-40, думаю, многое изменили. А я просто, как я уже говорила, продолжала бороться за каждое очко, независимо от счета. К тому же, мы сыграли несколько очень затяжных и сложных физически геймов и в конце, я думаю, она была немного более уставшей, чем я. Так что я очень ценю то физическое состояние, которое у меня есть.

Что я изменила в своей игре во втором сете? Честно говоря, я думаю, что просто стала меньше ошибаться. И, как я уже говорила, я была очень собранной и стратегически обдумывала, что мне делать в каждом следующем гейме. Постоянно была на связи с капитаном и с командой. Я чувствовала наш командный дух. Так что, да, в этом и был секрет.

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