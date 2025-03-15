Секешфехервар (W75). Соболева не смогла выйти в свой первый финал в этом году

Анастасия Соболева завершила своё выступление на турнире ITF в Венгрии



В полуфинальном матче украинская теннисистка потерпела поражение от представительницы Австрии Синьи Краус – 3:6, 2:6. По ходу встречи Соболева реализовала два из четырёх заработанных брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче.

Это был первый полуфинал для Анастасии с августа прошлого года, когда она сыграла на этой стадии турнира WTA 125 в Барранкилье.

По итогам выступления в Секешфехерваре Анастасия вернётся в топ-200 мирового рейтинга.



btu.org.ua