Хертогенбос. Бергс победил четвертого сеяного Попырина, два теннисиста не смогли сыграть свои матчи из-за травм

Результаты четвертого игрового дня на турнире АТР 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • €733,665

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (-, 1) – Адриан Маннарино (Франция, LL) 7:6(6), 6:4

Райли Опелка (США, LL) – Николас Ярри (Чили) 7:6(5), 6:3

Зизу Бергс (Бельгия) – Алексей Попырин (Австралия, 4) 6:7(3), 6:2, 7:6(3)

Марк Лаял (Эстония, Q) – Хуберт Хуркач (Польша, 5) отказ

Нуну Боржеш (Португалия, 7) – Отто Виртанен (Финляндия, WC) отказ

Уго Умбер (Франция, 2) – Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) 7:5, 6:3

• Хуберт Хуркач снялся с турнира из-за травмы спины, а Отто Виртанен не смог выйти на свой поединок из-за травмы колена, которую он получил в матче первого круга.

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