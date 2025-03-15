«Я тебя уважаю, но это бизнес». Гвоздик бросил вызов чемпиону мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик назвал приоритетного для себя соперника.

«Какого бы я следующего соперника выбрал? Это Каллум Смит. В этом поединке я стану чемпионом. Каллум, ты замечательный боксер. Давай проведем бой и увидим, кто лучше! Уважаю тебя, но это бизнес», – сказал Гвоздик.

Каллум Смит является временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO.

Ранее сообщалось, что бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) вернется на ринг 19 апреля.

sport.ua