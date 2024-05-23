Цунода: Скорость в Имоле даже для нас стала сюрпризом

В 2024 году Юки Цунода четыре раза зарабатывал очки и после семи гонок занимает десятое место в личном зачёте. Его результаты лучше результатов напарника по команде RB Даниэля Риккардо, и в Монако у Юки спросили, как он оценивает свои выступления.

Юки Цунода: «Я доволен своими выступлениями, в этом нет сомнений. Команда помогла мне в этом – в 2024-м у нас очень стабильная машина, к которой легко адаптироваться. С первой же тренировки у нас был хороший темп. Я рад, что мы постоянно повышаем скорость машины на трассе. Пока мне всё нравится.

Я приехал в Монако с большим оптимизмом, чем у меня был до Имолы. Скорость на прошлом этапе даже для нас стала приятным сюрпризом.

Конечно, никогда не знаешь наверняка, как сложится ситуация в этот уик-энд, но у меня связано много приятных воспоминаний с прошлогодним этапом в Монако. Если машина окажется так же быстра, как и в Имоле, то будет здорово».

Источник