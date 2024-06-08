Карлос Алькарас: «Ключевым моментом в полуфинале против Синнера было то, что я воспользовался шансами, которые дал мне Янник»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими эмоциями после победы над Янником Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Франции

О противостоянии с Янником Синнером

— Это был действительно близкий по счету матч. Я думаю, мы показали высокий уровень тенниса. Действительно высокая интенсивность всего. Я скажу, что ключевым моментом было то, что я воспользовался шансами, которые дал мне Янник в этом матче. Когда у меня появились первые брейк-поинты, я их сразу же использовал. В пятом сете, первый брейк-кпоинт, который у меня был, я его реализовал. Да, я скажу, что это было ключевым моментом, потому что в пятом сете у него были очень хорошие шансы взять мою подачу, много раз было «ровно».

О жалобах на спазмы

— Можно ли это сравнить с тем, что происходило в моем матче против Новака Джоковича? Судороги в этом матче были не такие сильные, как в прошлом году. Я бы сказал, что я стал сильнее морально. Я знал, как справляться с такими ситуациями. Я знал, что, если я останусь в игре, что это пройдет. Я знаю, что я должен делать. Наверное, я должен сделать так, чтобы наши розыгрыши были короткими. Так что в этом году я гораздо лучше знал, как мне быть в такой ситуации, чем это было в прошлом году в матче против Новака.

Об изменениях в игре после проигранного первого сета

— Я знал, что мне нужно немного изменить свои удары. Конечно, я сказал себе, что это будет долгий матч. Это турнир Grand Slam, и он должен был выиграть еще два сета. Так что это будет долгий матч, я должен оставаться позитивно настроенным, оставаться в игре. Я немного изменил свои удары. Несколько ударов, скажем, 50%, я играл высоко, также старался больше входить в корт, быть агрессивнее его, потому что в начале матча Синнер контролировал игру очень, очень хорошо. Так что бегая, я не создавал ему проблем, не ставил его в плохое положение. Во втором сете я пытался изменить эту ситуацию.

О своем рекорде самого молодого игрока с тремя финалами на турнирах Grand Slam на трех разных покрытиях

— Да, я знал это (улыбается). То есть я проверил телефон после победы. Да, это что-то невероятное. Бить новые рекорды для меня — это здорово, это большой успех для меня. Честно говоря, перед финалом я не хочу об этом думать, но, очевидно, это означает, что я играю в хороший теннис на любом покрытии, это то, чего я действительно хотел достичь, когда начал выступать в туре. Это отличное ощущение, но сейчас я не хочу об этом думать.

Я всегда хотел быть одним из лучших игроков в мире. А если ты этого хочешь, надо быть хорошим игроком на каждом покрытии, как это делали Роджер, Новак, Рафа, Энди… Я вижу себя теннисистом, который хорошо может адаптировать свой стиль под разное покрытие. Я вырос, играя на грунте, но мне больше всего комфортно играть на харде. Хотя я считаю, что мой стиль игры хорошо подходит и для грунта также

О финале против Александра Зверева

— Саша играет на грунте в великолепный теннис. Мощная подача, мощные удары, он очень сильный игрок. Это был бы действительно интересный финал, кто бы ни играл в финале, Зверев или Рууд. Так что я попытаюсь использовать положительные вещи и улучшить плохие, которые я делал в наших предыдущих матчах.

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