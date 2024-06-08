Джеймс Ваулз: Решение зависит только от Карлоса Сайнса

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, не скрывает, что пытается убедить Карлоса Сайнса принять его предложение и стать новым напарником Алекса Элбона, но понимает, что решение зависит только от самого испанца.

«Почему имеет смысл перейти в Williams? Давайте ответим на этот вопрос, – рассуждал Ваулз в эфире телеканала Sky Sports. – Я ведь тоже пришёл сюда по определённой причине. Williams уже не та команда, какой была три года назад. И сам факт наших переговоров с Карлосом говорит о том, что мы изменили наш подход и хотим, чтобы у нас были два гонщика мирового класса, которые бы помогали команде стабильно двигаться вперёд.

Мы хотим, чтобы все поняли серьёзность наших намерений. Мы готовы инвестировать столько, сколько необходимо, чтобы вернуться в первые ряды. В 2026 году наша машина получит одну из лучших силовых установок, если не лучшую.

Надеюсь, вскоре мы объявим о том, что к нам из других команд переходят около 30 прекрасных специалистов – мы их собирали на протяжении 12-ти предыдущих месяцев, так что мир меняется. И если в целом говорить о масштабе стоящих перед нами задач, то такому гонщику, как Карлос, может быть поручена очень важная роль в их решении.

Разумеется, надо учитывать, что выбор зависит только от него – захочет ли он переходить в Williams или нет. Сложно сказать, какое решение он примет, но думаю, что Карлос видит сильные стороны нашего проекта. Хотя мне легко об этом говорить, ведь я работаю в Williams и ношу униформу этой команды. Но всё-таки я полагаю, что решение перейти к нам принять легко, однако всё зависит только от него».

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