Байер стал 23-м клубом, выигравший чемпионат Германии за последние 100 лет

До появления Бундеслиги в национальном первенстве хватало интриги

Фото: bundesliga.com

1920-е были необычным временем для немецкого футбола. Лучшую команду страны уже определяли более 20 лет, а "Бавария" все еще не побеждала ни разу.

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До образования Бундеслиги статус чемпиона успели получить такие коллективы, как "Нюрнберг", "Гройтер Фюрт", "Гамбург", "Герта", "Дрезднер", "Вальдгоф", "Рот-Вайс" (Эссен) и даже "Рапид" (Вена) успел выделиться. Старт профессиональных соревнований тоже был многообещающим – в первые 7 лет было 7 разных чемпионов!

"Байер" присоединился к списку победителей турнира. За предыдущие 100 лет их было 22, в период Бундеслиги – 12.

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