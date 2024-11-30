Костин набрал 2 очка в победном матче «Сан-Хосе» с «Сиэтлом»

Клим Костин и Уилл Смит после гола. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Сан-Хосе» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5. «Кракен» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин забил гол, сделал голевую передачу и поучаствовал в драке, оформив хет-трик Горди Хоу. Всего в этом сезоне на счету 25-летнего россиянина 3 (1+2) очка.

«Сан-Хосе» набрал 21 очко в 26 матчах и занимает 14-е место в Западной коференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 23 очка в 24 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 8:5 (2:3, 4:2, 2:0)

Голы: Лильегрен — 3 (Тоффоли, Веннберг), 2:07 — 1:0. Бьоркстранд — 6 (Толванен), 3:03 — 1:1. Костин — 1 (Зеттерлунд, Эклунд), 16:25 — 2:1. Стивенсон — 2 (Шварц), 16:58 — 2:2. Райт — 3 (бол., Бьоркстранд, Стивенсон), 19:16 — 2:3. У. Смит — 4 (Гранлунд), 22:45 — 3:3. Райт — 4 (бол., Стивенсон, Эванс), 27:20 — 3:4. Уолман — 3 (Эклунд, Селебрини), 28:24 — 4:4. Гранлунд — 10 (Костин, У. Смит), 33:10 — 5:4. Селебрини — 8 (Зеттерлунд), 34:03 — 6:4. Гурд — 3 (Эванс, Танев), 39:43 — 6:5. Кардуэлл — 1 (Штурм, Тран), 47:37 — 7:5. Уолман — 4 (п.в.), 55:13 — 8:5.

Вратари: Ванечек — Грубауэр (54:42 — 55:13).

Штраф: 17 — 7.

Броски: 27 (10+10+7) — 31 (15+11+5).

Наши: Костин (9.21/2/+2) — -.

29 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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