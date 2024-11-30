Президент WBC подобрал следующего соперника для Усика после боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Президент WBC (международного боксерского совета) Маурисио Сулейман хочет провести еще один бой за звание абсолютного чемпиона мира.

«Мы не промоутеры и не можем организовать бои. Но WBC всегда поддерживает организацию объединенных боев за звание абсолютного чемпиона мира. Я хочу, чтобы Дюбуа встретился с победителем реванша Усик – Фьюри. Это будет большое событие, мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло», – сказал Сулейман.

Последний бой за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоялся в мае – Усик победил Фьюри. Позже пояс IBF отошел к Даниэлю Дюбуа.

Ранее чемпион мира по версии IBF в хевивейте Даниэль Дюбуа бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику – обладателю титулов WBO, WBC, WBA и IBO.

sport.ua