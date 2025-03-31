Менеджер Ломаченко ответил, проведет ли Василий бой с Дэвисом 

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Менеджер Эгис Климас высказался о будущем чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко.

– Думаете, что Ломаченко может завершить карьеру без поединка против Джервонты Дэвиса? Ведь это бой, который он всегда хотел.

– Ломаченко может делать то, что ему хочется. Василий может завершить карьеру, или может подраться с Дэвисом

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

Бой Ломаченко – Дэвис мог состояться еще в 2024 году, однако Василий отказался выходить на ринг против американца из-за травмы.

sport.ua