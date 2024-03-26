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Футбол

В Китае к пожизненному заключению за коррупцию приговорили бывшего главу федерации футбола

Не первый подобный случай в этом году

South China Morning Post

    • Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чен Сюань был приговорен к пожизненному заключению на фоне "широкомасштабного подавления спортивной коррупции в стране".

    Как сообщает Washington Post со ссылкой на государственные СМИ Китая, Сюань обвиняется в использовании своего служебного положения для совершения финансовых преступлений. В частности, в одном из документальных фильмов о коррупции в китайском спорте Чен признался, что получал взятки от двух футбольных чиновников.

    Отмечается, что всё личное имущество Сюаня будет конфисковано, а его незаконные доходы будут возвращены и переданы в государственную казну.

    Сюань занимал пост главы Федерации футбола Китая с августа 2019 по октябрь 2023 года.

    Ранее к пожизненному заключению в Китае также был приговорён бывший игрок "Эвертона" Ли Те.

    www.ua-football.com

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