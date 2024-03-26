Марта Костюк: «Думаю, что временами я трачу много энергии на борьбу с собой, на то, чтобы быть такой, какой я не являюсь»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в подкасте «Sit Down» рассказала о своей эмоциональности на корте

«Я не люблю быть очень экспрессивной, но такие моменты случаются. Иногда я справляюсь лучше, но иногда мне хочется, чтобы было лучше. Не знаю. Я думаю, что от природы я очень эмоциональный человек, очень открытый и раскрепощенный, и не всегда легко быть спокойной и, как бы это сказать? Очень стабильной.

Я стараюсь принимать себя, потому что в определенный момент бороться с собой просто бессмысленно, потому что есть эмоции, которые проносятся через мою голову или через меня, и которые я просто не могу не выразить, не скрыть. И да, я думаю, что временами я трачу много энергии на борьбу с собой, на то, чтобы быть такой, какой я не являюсь. И конечно, мне все еще приходится постоянно искать этот баланс, чтобы не переборщить, чтобы это не изменило мою игру, чтобы это не было… Как бы это сказать? Такие моменты, они не приводят к тому, что я хуже играю, но все же мы постепенно идем к тому, чтобы найти нужный баланс», — сказала Марта Костюк.

btu.org.ua