Фенербахче – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпонов

Футбол

    • Португальская "Бенфика" вместе с Анатолием Трубиным будет противостоять турецкому "Фенербахче", которым руководит Жозе Моуринью, в квалификации Лиги чемпионов на пути к основному этапу соревнований. Сегодня вечером состоится первая игра на этой стадии, а ровно через неделю команды проведут ответный матч.

    • Лига чемпионов, 2025/26. Раунд плей-оф квалификации. Первый матч
    20 августа. 22:00. Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу"
    Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 1

    Трансляція матчу “Фенербахче” – “Бенфіка” Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности посмотреть матч в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстового онлайна на сайте UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

