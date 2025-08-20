Фенербахче – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпонов

Португальская "Бенфика" вместе с Анатолием Трубиным будет противостоять турецкому "Фенербахче", которым руководит Жозе Моуринью, в квалификации Лиги чемпионов на пути к основному этапу соревнований. Сегодня вечером состоится первая игра на этой стадии, а ровно через неделю команды проведут ответный матч.

Лига чемпионов, 2025/26. Раунд плей-оф квалификации. Первый матч

20 августа. 22:00. Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

