Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Стало известно, за сколько денег действующий чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко купил себе дом в Калифорнии.

Дом украинского боксера расположен в городе Санта-Роза-Вэлли, округ Вентура, Калифорния, США. Сообщается, что покупка этой недвижимости обошлась Ломаченко в 1 375 000 долларов.

Ломаченко купил дом еще в мае 2016 года и с тех пор часто там бывает, особенно когда готовится к своим боям.

Ранее чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко принял решение относительно своего будущего. Украинский боксер не планирует завершать карьеру в 2025 году и хочет провести в этом году еще один бой.

sport.ua