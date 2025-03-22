Тренер Марты Костюк: “Думаю, на неё с самого начала карьеры было возложено множество ожиданий – возможно, не все из них оправдались”

Польский тренер Сандра Заневска рассказала о своем сотрудничестве с украинской теннисисткой Мартой Костюк



«Когда мы начали нашу совместную работу после Уимблдона-2023, я посмотрела пару её матчей, глубоко погрузилась в её игру – сосредоточившись на том, что, на мой взгляд, можно было бы изменить, – рассказала Сандра Заневска. – После того как я провожу собственный анализ, я спрашиваю у игрока: как ты сама оцениваешь свою игру? Как ты видишь себя – сейчас и когда выйдешь на пик формы?

В итоге, у меня складывается три картины: мой взгляд, текущее восприятие игрока и его представление о себе в будущем. Я стараюсь соединить их, чтобы понять, над чем нам нужно работать, чтобы ты пришла туда, куда хочешь прийти».

Наставница украинки рассказала, что ее первое впечатление было таким: Марта играет слишком плоско и допускает много невынужденных ошибок. Костюк, настроенная на атакующий стиль, с этим не согласилась, но в итоге они сумели найти компромисс. Главной задачей тренера стало обуздать эмоции Марты.

«У Марты с самого юного возраста был большой успех – она ведь выиграла юниорский Australian Open в 14 лет. Ну кто вообще такое делает, правда?» — говорит Заневска. «Думаю, на неё с самого начала было возложено множество ожиданий – как со стороны болельщиков, так и с её собственной. И, возможно, не все из них оправдались.

А потом, когда этого не происходит, начинаешь спрашивать себя: Я больше не прогрессирую? Я больше не хороший игрок? Она через всё это прошла, и, наверное, сейчас наступает период, когда всё немного стабилизируется. Главное – уметь слушать с пониманием и сочувствием».

btu.org.ua