Адамес должен был побеждать Шираза. Но что-то случилось с решением судей

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22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся турнир «Последнее крещендо», в рамках которого прошел бой за титул чемпиона мира в среднем весе между доминиканским чемпионом Карлосом Адамесом (25–1–1, 18 КО) и британским претендентом Хамзой Ширазом (21–0–1, 17 КО). Противостояние, в котором все условия были созданы для Шираза. Все, кроме комфортного соперника.

Шираз был однозначным фаворитом, но не справился со своей ролью

Фаворит в этот раз не справился. На его бокс было невозможно смотреть. Скованность действий разрушала все от раунда к раунду. Однако судьи в результате невероятным образом нашли ничью.

Хамза Шираз – звезда в Саудовской Аравии. Высокий, перспективный мусульманин с хорошим ударом и до недавнего времени идеальным рекордом. Боксер, которого сватали в соперники Сауля Альвареса в рамках заключенного между Канело и Турки Аль аш-Шейхом соглашения о сотрудничестве в течение ближайших четырех поединков.

У него есть все. Британское гражданство и хорошие тренировочные лагеря, безоговорочная поддержка со стороны Турки и Саудовской Аравии. Не хватало только титула. Все понимали, что это только вопрос времени.

Среди всех чемпионов Ширазу выбрали теоретически самого несложного. Эрисланди Лара, хоть и немолодой, но слишком уж скользкий и неудобный. С ним никто не хочет боксировать. Жанибек Алимханулы хочет много денег, провоцирует, а еще такой же неудобный, скользкий боксер с ударом. Карлос Адамес среди них всех наименее звездный и потенциально наименее опасный.

Однако сам доминиканец прилетел в Аравию для того, чтобы доказать, что это неправда. И, в принципе, сделал это. Причем, не демонстрируя в ринге чего-то удивительного и невероятного. Считалось, что только такого уровня хватит, чтобы победить Шираза.

Что сделал Карлос? Боксировал, не боясь соперника. Вышел в ринг, как чемпион. Вообще не считался с гулом трибун – наибольшим в сторону кого-либо из участников карда. А потом начал работать.

Фактически Адамес был лучше соперника во всем. В чем-то ощутимо, в чем-то чуть-чуть. Хорошо отстреливался джебом в поединке против гораздо более высокого и куда более длиннорукого оппонента. Хорошо встречал его и шел вперед. Просто лучше боксировал.

А вот претендент пасовал. Как-то довольно быстро оказалось, что Адамес не падает от ударов соперника. А чтобы перебоксировать его, не хватает то скорости, то уверенности действий. И Хамза начал сдавать. Ушел от оппонента, попытался биться вторым номером, но не попадал.

Работа вторым номером – не новость для Шираза. Это – нормальный его бокс. Скорости и тайминга у британца хватает, чтобы бить немного, но вовремя и точно, разрушая соперника. Однако здесь он просто не успевал. Не попадал так, как нужно, наталкиваясь на удары соперника.

Ближе к чемпионским раундам начались нервы. Причем не от Шираза, а от его команды. Сначала прибежал Фрэнк Уоррен, требуя бить аперкотом. Затем нервничал Турки Аль аш-Шейх, ходя то вдоль ринга, то подходя к углу Хамзы. А угловые британского претендента заявляли ему прямо в глаза: «Ты нуждаешься в нокауте».

Нокаута не произошло. И даже сильного форсирования событий тоже. Шираз попытался атаковать, но наткнулся на удары соперника. Снова попробовал, где-то попал, где-то подвергся контратаке. Так бой и завершился – с переменным успехом.

Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, все очевидно. Команды понимали, кто победил, фанаты все видели. Итоговое решение судей: 115–113 для Шираза, 118–110 для Адамеса и 114–114. Это ничья раздельным решением судей.

Очень сложно объяснить такое решение какими-либо логическими причинами. Равенством поединка или еще чем-нибудь. Конечно, не было избиения Шираза. Хамза боксировал нормально. Просто не так, как у боксера, о котором так переживают. И недостаточно хорошо, чтобы победить в этом конкретном бою.

Что теперь?

Вполне реально рассчитывать на реванш. В таком поединке все еще заинтересованы представители Шираза. Им все еще нужен титул, а Лара и Алимханулы все еще неудобны. Адамес также может быть заинтересован, ведь он знает, что победил. При правильных финансах он может захотеть боксировать повторно. Ну, и организаторам может быть интересно поставить эту пару в андеркард хорошего шоу и дополнительно его продать.

К тому же, что интересно, второй бой может пройти, как угодно. Шираз может нокаутировать соперника или даже перебоксировать его. У Адамеса также есть шансы и на первое, и на второе. Однако на второе – больше. То есть, может быть все, что угодно. Карлос может пойти защищать пояс в бою с другим претендентом или же попытаться объединить титулы.

Адамес неоднократно звал на бой Алимханулы. А тот же Лара сотрудничает с теми же промоутерами – договориться может быть удобно. Однако все здесь будет зависеть от Турки и компании. Сколько финансов и сил они приложат к решению вопроса одного из любимых своих бойцов – столько результата и получат. Саудитам точно по силам уговорить Адамеса выйти в ринг против Шираза повторно.

sport.ua