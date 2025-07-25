Супертяж: «Дюбуа – трус? Ему было тяжело с Усиком»

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Супертяж Лоуренс Околи сомневается, что стоит критиковать Даниеля Дюбуа за нежелание продолжать поединок против Александра Усика и прекратить бой в пятом раунде.

«Можно ли обвинять Дюбуа в трусости? Я не берусь судить. Я не знаю, что он испытывал после второго нокдауна. Мне показалось, что он был в порядке, когда судья закончил считать».

«Он был в состоянии спокойно идти в свой угол. Он просто сдался? Я не могу обвинять боксера, ему было тяжело», – сказал Околи.

Усик второй раз уверенно победил Дюбуа и завоевал все титулы супертяжелого веса.

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sport.ua