Багатскис: Мы должны научиться контролировать эмоции

Матчи сборной Украины в пре-квалификации ЧМ-2027 пройдут с 6 по 20 августа

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис дал оценку второму спаррингу с Нидерландами, в котором его подопечные победили — 85:81.

Этот матч проходил в рамках подготовки к поединкам пре-квалификации чемпионата мира-2027, потому 58-летний латвийский специалист делал акцент не на результате, а на содержании игры.

«Первое и самое важное в этой части подготовки — нужно сделать акцент на качестве игры. В атаке – качество, хорошие решения, не торопиться. А в защите – сильная игра, последовательность и, скажем так, физическая мощь. Играть в физический баскетбол, агрессивный баскетбол».

«Я даже не ожидал, что сегодня мы сыграем неплохо. Было как на американских горках: около трех-четырех минут очень хорошая работа с терпением, с эмоциями, с исполнением. А потом за полторы минуты мы теряем все то, что делали раньше, и начинаем сначала. Мы должны стабилизировать игру. И скажем, чуть умнее играть, быть чуть лучше физически подготовленными, чуть лучше контролировать эмоции. И тогда все будет хорошо».

«Доволен ли я количеством результативных передач? И да, и нет. Потому что в первой игре [90:86], например, когда ужасно играли первые две четверти, было около трех или четырех результативных передач. И все время, конечно, мы стараемся говорить, что нужно играть как команда, играть вместе. И очень важно, как ребята читают ситуацию, как принимают решения».

«Больше у нас не будет длинных тренировок, не будет тренировок дважды в день. Нам было очень, очень тяжело на первой неделе. Знаете, сейчас после этих двух игр игроки и тренеры заслужили завтрашний выходной. А послезавтра мы проведем одну из трех тренировок, которые остались здесь, в Риге».

«Далее мы переезжаем в Хорватию, где проведем следующие предсезонные игры. Возможно, в этих играх к нам присоединятся какие-то другие игроки. Большего сказать не могу — просто не знаю».

30 июля команда Багатскиса отправится в Хорватию, где 2 августа проведет спарринг с местной национальной сборной.

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Напомним, пре-квалификации чемпионата мира-2027 сборная Украины попала в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. В основной раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

Поединки сборной Украины в пре-квалификации пройдут с 6 по 20 августа. Сине-желтые будут играть номинально домашние матчи в Риге.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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