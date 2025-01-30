Усик или Дюбуа? Баколе станет претендентом на титул чемпиона. Есть условие

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Представитель ДР Конго Мартин Баколе (21–1, 16 КО) может провести поединок за титул чемпиона мира. Об этом заявил его промоутер Бен Шалом:

«Мартина больше нельзя избегать. Если он победит в мае следующего соперника, то станет обязательным претендентом на бой за пояс чемпиона по версии IBF. Мы постараемся немедленно обеспечить соблюдение этого обязательного условия. Он будет первым в очереди, и этот бой должен состояться.

Мартин – самый опасный боксер в супертяжелом весе, и на то есть веские причины. Он будет пристально следить за боем Дюбуа – Паркер. Независимо от результата, будет уверен в том, что завоюет титул, когда придет его время», – заявил Шалом.

Главное условие для представителя ДР Конго – победа в следующем поединке. Второго мая в Нью-Йорке он встретится на ринге с нигерийцем Эфе Аджагбой. Если Баколе сумеет одолеть опасного соперника, то до конца года проведет бой против победителя противостояния Дюбуа – Паркер.

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sport.ua