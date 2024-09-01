Успешный уик-энд для Williams в Монце

Гонщики Williams успешно провели уик-энд в Монце – Алекс Элбон заработал очки, а Франко Колапинто финишировал в дебютной гонке…

Алекс Элбон (9-й): «Хорошая гонка, я доволен. Весь уик-энд у нас были проблемы с гранулированием передней левой шины, но мы справились и я финишировал девятым.

В этот уик-энд машины Haas превзошли нас в гоночном темпе. Нам ещё есть над чем работать, но предстоящее обновление вселяет надежду в то, что мы продолжим зарабатывать очки в оставшихся гонках.

Кроме того, спасибо Франко за отличную гонку, он провёл впечатляющий дебютный уик-энд».

Франко Колапинто (12-й): «Я очень рад финишировать в своей первой гонке Формулы 1, этот момент я никогда не забуду.

Физически гонка была тяжелой, я немного устал, всё болит, но позитивных моментов множество. До сегодняшнего дня я никогда не проезжал на FW46 больше восьми кругов подряд, а сегодня мне пришлось проехать 53 круга в жарких условиях гонки.

Думаю, я хорошо справился с контролем за состоянием шин, реализовав стратегию одного пит-стопа и проехав дистанцию в хорошем темпе.

Я очень рад за команду. Здорово добиться положительного результата в моём первом Гран При после всей той тяжелой работы, которую они проделали, чтобы увеличить мою скорость в этот уик-энд. Конечно, еще есть над чем работать, но я буду рад вернуться за руль через две недели и снова участвовать в гонках».

Источник