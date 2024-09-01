Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я верю в победу Тайсона, верю, что он нокаутирует Усика. Тайсону надо использовать свои преимущества, особенно вес.

В первом бою первые пять раундов для Тайсона были как спарринг. Я видел даже более тяжелые спарринги. Тайсону многое нужно исправить, и я рад, что буду с ним. Тайсон попросил меня поехать вместе с ним на тренировочный лагерь», – сказал Сондерс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua