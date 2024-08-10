Доменикали: Такого уровня соперничества не было никогда

В Liberty Media отчитались о финансовых показатели второго квартала, сообщив, что Формула 1 заработала $871 млн. – это на 20% больше, чем за такой же период прошлого года. Отчасти повышению доходов способствовало то, что в период с апреля по июнь было проведено на две гонки больше, чем в 2023-м.

Соответственно, выросли и призовые выплаты командам – они увеличились на 26% и достигли $344 млн.

Стефано Доменикали, исполнительный директор и президент Формулы 1, также отметил, что одним из драйверов экономического роста стало заметное обострение соперничества в чемпионате мира, что позитивно влияет на зрительский интерес.

«По многим меркам столь высокого уровня соперничества не было никогда, – подчеркнул Доменикали, выступая перед инвесторами Liberty Media. – Я ожидаю, что гонки оставшейся части сезона также будут очень интересными для наших болельщиков. А если заглянуть в будущее, то постоянно растущая острота борьбы обещает захватывающие перспективы на 2025 год.

За первые 14 гонок сезона на трассах чемпионата в этом сезоне побывали 3,7 млн. зрителей. В Канаде зафиксирована рекордная посещаемость – 350 тысяч человек, а в Сильверстоуне повторили невероятный прошлогодний рекорд – 480 тысяч человек за уик-энд. Мы видим, что на автодромах по-прежнему аншлаг, и спрос на билеты на предстоящие гонки остаётся высоким».

Доменикали также заявил, что FOM не планирует расширять календарь чемпионата, который в этом году уже состоит из 24 этапов: «Мы продолжаем получать запросы от потенциальных организаторов новых гонок, однако наша обязанность состоит в том, чтобы гарантировать стратегический баланс, который обеспечит Формуле 1 долгосрочные перспективы.

Подобный высокий спрос на фоне ограниченного числа этапов создаёт условия для того, чтобы промоутеры применяли инновационный творческий подход и стремились улучшить качество гонок, которые уже входят в календарь чемпионата».

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