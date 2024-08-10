Кубок Италии. Конте дебютирует в Наполи с победы лишь в серии пенальти, украинец в заявке Эмполи

Одна команда из Серии А вылетела

Getty Images/Global Images Ukraine

Кубок Италии. Первый раунд

"Кремонезе" (II) – "Бари" (II) 1:1, 5:4 пен.

Голы: Де Лука 68 – Манцари 80

Первый день первого раунда Кубка Италии завершился серией пенальти. Второй начался такой же. "Кремонезе" в сезоне 2023/24 проиграл лишь в самом финале плей-офф за выход в Серию А, "Бари" тогда же пришлось играть плей-офф против вылета (вышло успешно). Но на этот раз их разделили лишь послематчевые 11-метровые, причем стандартные первые пять завершились со счетом 4:4.

Счет открыл перехват, пас вразрез на грани офсайда и неуклюжее, но эффективное перебрасывание вратаря. Сравняла – контратака и удар с рикошетом, пославшим мяч над кипером. А рассудила команды стойка. От нее пенальти "Кремонезе" все же пошел в ворота, а вот пенальти "Бари" – неточно.

"Кремонезе" в итоге подтвердил кубковое реноме. Полуфиналист позапрошлого сезона и участник 1/8 финала предыдущего идет дальше. А "Бари" проигрывает третий кубковый матч подряд.

===========

"Эллас Верона" – "Чезена" (II) 1:2

Голы: Тенгстедт 75 – А. Каргбо 44, К. Шпенди 49

Первая сенсация турнира, первый вылет команды из Серии А. В предыдущем сезоне "Верона" успешно поборолась против вылета из нее, но летом потеряла тренера Марко Барони и лидера команды Тиджани Нослина, и новый главный тренер Паоло Дзанетти, в предыдущие два сезона ужасно тренировавший в Высшем дивизионе, начинает и третий подряд с командой из такого ужасно. Хотя в Кубке не только он виноват, ведь там команда терпит четвертое поражение в пяти последних матчах.

"Чезена" уже играла в турнире неделю тому, переиграв "Падову". Там два первых гола забили Каргбо (никакой связи с бывшим киевским динамовцем Ибрагимом) и Шпенди. Как и на этот раз. Первый принял длинный мяч перед вратарем Монтипо, бил, вообще-то, не в створ ворот, но от руки вратаря мяч повернул туда. Каргбо также отобрал мяч у защитника и выложил точный прострел. Своего прострела и добивания после сейва вратаря веронцам хватило лишь для 1:2.

===========

"Эмполи" – "Катандзаро" (II) 4:1

Голы: Фаццини 8, 90+3, Коломбо 48, C. Эспозито 56 – Бонини 13

"Эмполи" также спасся от вылета из Серии А в предыдущем сезоне (причем в добавленное время в последнем туре), также сменил тренера, назначив неудачно работавшего в последние годы Роберто Д'Аверсу, также потерял важных атакеров – Канчелльери, Камбиаги. Ушел и Виктор Коваленко. Сегодня не играл Ньянг. Но тосканцы как раз справились, причем уверенно.

Забивали новые форварды, арендованные у "Милана" и "Интера" – Лоренцо Коломбо, Себастьяно Эспозито. Дубль сделал свой воспитанник опорник Джакопо Фаццини. А 17-летний игрок юношеской сборной Украины Богдан Попов впервые попал в заявку взрослой команды. В итоге он так и остался в запасе.

===========

"Наполи" – "Модена" (II) 0:0, 4:3 пен.

Для "Наполи" участие в такой стадии Кубка – позор. В предыдущий раз он играл в Коппа в августе в 2009-ом году. Но после позорного предыдущего сезона какие еще претензии можно предъявлять, кроме как самим себе? И ясно, что выкарабкаться из такого сразу не получится. Тем более, когда в стартовом составе, как сегодня, вышли лишь два новых игрока – защитники Буонджорно и Спинаццола. Они-то как раз справились, не пропустив. Атака подвела, потому и матч дома при заполненных трибунах против команды из Серии Б был вытащен лишь в серии пенальти.

Дебютный матч Антонио Конте его новая команда ожидаемо провела в доминировании. 74 процента владения мячом, 28:4 по ударам по воротам. Но, как часто случается у команд Конте, выглядела в позиционной атаке довольно-таки беспомощно. Что не удивляет, также учитывая отсутствие требующего трансфера Виктора Осимхена. Джакомо Распадори и Джованни Симеоне в центре атаки ничего не сделали. А вернувшийся из аренды форвард Валид Хеддира даже не реализовал послематчевый пенальти, пробив слабо. Выручил Мерет, отбив после неудачи партнера по команде удары Баттистеллы и Дзаро.

Можно даже сказать, что наиболее опасным моментом в матче был удар гостя Палумбо издали в стойку, а не какая-либо попытка хозяев. Но победителей не судят.

В следующем раунде Коппа "Кремонезе" поедет в гости к "Кальяри" или "Каррарезе", "Чезена" – к "Фрозиноне" или "Пизе", "Эмполи" – к "Торино" или "Козенце", "Наполи" же примет дома "Парму" или "Палермо".

www.ua-football.com