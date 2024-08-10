Golden Boy

В ночь с 10 на 11 августа в Лас-Вегасе на Michelob Ultra Arena пройдет 12-раундовый чемпионский поединок с участием украинского боксера.

На ринг выйдут украинец Сергей Богачук (24–1, 23 KO) и американец Вирджил Ортис (21–0, 21 KO).

На кону стоит чемпионский титул WBC (временный) пояс WBO в первом среднем весе, которым владеет Богачук.

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В предыдущем поединке 30 марта Богачук по очкам победил Брайана Мендосу из США. Единственное поражение Сергей потерпел от Брэндона Адамса в марте 2021 года.

Вирджил Ортис является непобежденным на профи-ринге, он выиграл 21 поединок, причем все – досрочно. В апреле он уже в 1-м раунде нокаутировал Томаса Дюлорма из Пуэрто-Рико.

Богачук будет биться за титул. Сергей – аутсайдер, но не все потеряно

Сергей Богачук – Вирджил Ортис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.

Прямая трансляция шоу начинается 11 августа в 03:00 по Киеву, главный бой ожидается утром примерно в 06:00 по Киеву.

Постер боя

Файткард шоу в Лас-Вегасе

sport.ua