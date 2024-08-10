Антонелли: Я не боюсь, когда обо мне судят со стороны

Контракт Андреа Кими Антонелли с Mercedes на 2025 год пока не подтверждён, но похоже, что всё к этому идёт. Сложно предсказывать, как всё для него сложится, но однозначно, что легко ему не будет, тем более в столь молодом возрасте.

18 лет итальянскому гонщику, в этом сезоне выступающему в Формуле 2, исполнится только через две недели, но Кими вполне отдаёт себе отчёт в том, какие сложности его ждут, если события будут развиваться именно по такому сценарию.

«Думаю, определённые сомнения всегда остаются, ведь все опасаются, что не справятся, – признаёт Кими. – Но я воспринимаю эту ситуацию, как отличную возможность многому научиться, расти в профессиональном отношении, а также получать удовольствие.

Я не боюсь, когда обо мне судят со стороны, я знаю, что у Mercedes уже сложилось представление о моём потенциале. Дебютный сезон в Формуле 2 начался не лучшим образом, но я спокоен, потому что это не вызывало негативных оценок. И если мне представится возможность сделать следующий шаг, я с энтузиазмом ею воспользуюсь и постараюсь сделать всё, что в моих силах.

В последнее время я испытываю дополнительный прессинг из-за всех этих слухов, связанных со следующим годом, но я рад, когда открываются какие-то возможности».

В этом году в Mercedes организовали для Антонелли интенсивную программу тестов, на которых он пилотирует машины Формулы 1 предыдущих лет выпуска, и, по словам Эндрю Шовлина, главного гоночного инженера, он производит на команду хорошее впечатление.

«Во время предсезонных тестов в Бахрейне мне сообщили даты тестов, и это был особенный и важный момент, – продолжил Кими. – Я понимаю, что эти машины не прощают даже малейших ошибок, но по мере того, как растёт моя уверенность, мне становится всё более комфортно за рулём.

Формула 1 по-прежнему остаётся моей мечтой, но пока я стараюсь поменьше об этом думать. Там будет видно, станет ли эта мечта реальностью…»

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