Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик отреагировал на желание легендарного Владимира Кличко вернуться на ринг.

«Александр позвонил мне недавно на мой день рождения и сказал: «Слушай, я желаю, чтобы твоя мечта сбылась и ты стал старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе», – сказал Кличко.

Возможными соперниками Кличко могут стать Даниэль Дюбуа, Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua