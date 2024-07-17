ВИДЕО. Гвоздик после поражения от Бенавидеса снова погрузился в рутину

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик, который некогда владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, вернулся к тренировкам после поединка с Давидом Бенавидесом за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом дивизионе, в котором он проиграл решением судей.

«Обратно к рутине», – написал Гвоздик в инстаграме, где поделился видео из боксерского зала.

Напомним, бой Гвоздика с Бенавидесом состоялся в июне этого года.

Ранее Sport.ua в эксклюзивном разборе прошедшего поединка пришло к выводу, что для Александра Гвоздика в карьере еще не все потеряно.

sport.ua