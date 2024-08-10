Хижняк признался, что ему сказал Усик после победы на Олимпиаде-2024

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Золотой призер Олимпийских игр 2024 в боксе Александр Хижняк рассказал о разговоре с известным украинским супертяжеловесом Александром Усиком после победы на Олимпиаде и поделился эмоциями от своего достижения:

«Он меня поздравил, почти на протяжении всех соревнований поддерживал. И после соревнований он меня поздравил, очень ему благодарен за поддержку, за то, что он рядом.

Конечно, горжусь тем, что я стал одним из тех боксеров, которым удалось получить золотую олимпийскую медаль. Когда я еще был ребенком, начинал заниматься боксом, она для меня казалось очень далекой и недостижимой, а сейчас эта мечта, то, что когда-то казалось нереальным, оно стало реальным. Мы очень много работали с моим отцом, со всеми вами, со всей нашей командой. Командой я называю людей, которые рядом здесь, и все, кто нас поддерживал на протяжении всего этого пути.

Действительно, это большое достижение. Было очень много испытаний на этом пути. Были травмы. Был большой объем работы, который нужно было выполнить. Очень рад, что именно в этот период подготовке к Олимпийским играм у нас с женой родился сыночек, потому что для меня это также очень сильный и стимулирующий был момент.

Как мне говорил Саша Усик, когда поздравлял впервые: «Давно у нас не было золотой медали по боксу на Украине. И она таки снова появилась. Поэтому наши украинские боксеры сильнейшие в мире».

Напомним, соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд, где все судьи отдали победу украинцу – 5:0.

sport.ua