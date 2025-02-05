ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира в тяжелом весе проведет обязательную защиту

Getty Images/Global Images Ukraine. Баду Джек

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение провести чемпионский поединок в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Обладатель титула Баду Джек (28–3–3, 17 КО) из Швеции выйдет на ринг против обязательного претендента Райана Розицки (20–1–1, 19 КО). Точное место проведения боя и дата пока неизвестны, так как стороны не смогли договориться о бое добровольно. В ближайшее время состояться промоутерские торги.

Баду Джек провел последний бой два года назад – одолел представителя ДР Конго Илунгу Макабу техническим нокаутом в последнем раунде (TKO 12). Из-за длительного перерыва шведского боксера перевели в «чемпионы в отпуске», а недавно вернули ему титул WBC, так как Баду решил вернуться на ринг.

Розицки в декабре не сумел победить аргентинца Альберто Перальту – была зафиксирована ничья решением большинства.

Ранее сообщалось, что 59-летний экс-чемпион мира одержал вторую победу после возобновления карьеры.

sport.ua