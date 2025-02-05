Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) успешно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), обыграв в упорном поединке представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA 67).

Результат матча второго круга:

Ангелина Калинина (Украина) [4] – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 1:6, 6:4, 6:4

Матч получился напряженным, особенно в решающей партии. При счете 3:3 украинка спасла два брейк-поинта, а в 8-м гейме отыграла скрытый матчбол. После этого Калинина сделала ключевой брейк в 9-м гейме, а затем уверенно подала на победу.

Этот поединок стал третьим в истории противостояний теннисисток, и во всех трех встречах сильнее оказывалась Калинина.

Для Ангелины это уже третий четвертьфинал в Клуж-Напоке — она неизменно проходит в эту стадию на турнире. В 1/4 финала ей предстоит сыграть с победительницей матча Марина Стакушич (Канада, WTA 119) – Александра Саснович (WTA 128).

Кроме того, этот выход в четвертьфинал стал вторым для Калининой в сезоне-2025. Ранее она дошла до полуфинала на турнире в Брисбене.

Ранее украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе в стартовом матче на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.