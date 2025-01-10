Хобарт. Кесслер сыграет в финале против двукратной чемпионки Мертенс

На турнире WTA 250 в Австралии состоялись полуфинальные матчи



Хобарт, Австралия • 6-11 января • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Эмма Наварро (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маккартни Кесслер (США) – Элина Аванесян (Армения, 6) 4:6, 6:3, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 2) – Майя Джоинт (Австралия, WC) 6:2, 6:3

Маккартни Кесслер проведёт второй решающий матч в карьере. В августе прошлого года американка стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Кливленде. Напомним, что в четвертьфинале в Хобарте Кесслер была сильнее украинки Даяны Ястремской.

Элизе Мертенс четвёртый раз сыграет в финале соревнований в Хобарте и попробует выиграть здесь третий трофей (2017, 2018). В целом для бельгийки это будет 14-й финал на уровне Тура, в котором она будет бороться за девятый титул.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua