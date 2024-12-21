Арсенал установил результативный рекорд в выездных матчах английских клубов

Канониры комфортно чувствуют себя в гостях

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В 17-м туре АПЛ подопечные Артеты разгромили "Кристал Пэлас" на "Селхерст Парк" (5:1). В 2024 году "гуннеры" оформили шестую викторию на чужом поле, отличившись минимум 5 раз. Ранее подобное не удавалось ни одному представителю Англии.

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В феврале лондонский коллектив разобрался на выезде с "Вест Хэмом" (6:0) и "Бернли" (5:0), в марте разбил "Шеффилд Юнайтед" (6:0). Через 8 месяцев "Арсенал" огорчил в Лиссабоне "Спортинг" в рамках Лиги чемпионов (5:1).

В конце осени "канониры" снова устроили шоу на поле "Вест Хэма" (5:2), а сегодня развлеклись на "Селхерст Парк".

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