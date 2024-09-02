US Open. Димитров в пяти сетах победил Рублёва на пути в свой второй четвертьфинал на турнире, Фритц впервые одолел Рууда

На Открытом чемпионате США известны первые участники 1/4 финала в мужской сетке

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Григор Димитров (Болгария, 9) – Андрей Рублёв (-, 6) 6:3, 7:6(3), 1:6, 3:6, 6:3

Тэйлор Фритц (США, 12)Каспер Рууд (Норвегия, 8) 3:6, 6:4, 6:3, 6:2

• Григор Димитров сравнял счет в противостоянии с Андреем Рублёвым, одержав четвертую победу. Болгарский теннисист одержал свою 450-ю победу в рамках АТР-тура и 300-ю на харде. Димитров второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале US Open (дошел до полуфинала в 2019 году) и проведет в общей сложности восьмой матч в 1/4 финала на “мэйджоре” (в этом году болгарин сыграл на этой стадии на Ролан Гаррос).

Победа над шестой ракеткой мира Рублевым, стала для Димитрова 43-й в карьере против соперников из топ-10. На “мэйджорах” болгарин выиграл шестой такой поединок и второй в этом сезоне.

За место в полуфинале Димитров поборется с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) – Алексей Попырин (Австралия).

• Тэйлор Фритц взял реванш у Каспера Рууда за поражение на Ролан Гаррос в этом году и сумел обыграть его впервые за три встречи. Американец пятый раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam и второй год подряд сделает это на домашнем “мэйджоре”. В этом сезоне Фритц проиграл на стадии 1/4 финала в Австралии и на Уимблдоне.

Американский теннисист 24-й раз победил соперника из топ-10 и третий раз одержал такую победу в матче на турнире Grand Slam.

За свой дебютный полуфинал на “мэйджоре” Тэйлор Фритц сыграет против победителя встречи Брэндон Накашима (США) – Александр Зверев (Германия).

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