Ига Швёнтек: “Приезжая на грунтовые турниры, я просто стараюсь подумать о том, как я вижу свою игру и какой я её видела в предыдущие сезоны”

Польская теннисистка пообщалась с журналистами перед стартом на турнире WTA 1000 в Риме



Об эмоциях в полуфинале в Мадриде, где проиграла Коко Гауфф

Я думаю, что в этом матче это был микс всех обстоятельств. Я играла трехсетовые матчи, после Штутгарта я не успела отдохнуть как надо, в Мадриде у меня не было нормального выходного без переездов, без обязательств, без этих личных вещей. После турнира я смогла перезагрузиться немного лучше, чем после Штутгарта. Да, матч с Коко точно не был хорошим. У меня были проблемы с концентрацией. Я плохо двигалась. Думаю, все как-то навалилось в один момент. Вот почему счет был таким. Просто был такой день. Нельзя по нему судить обо всем. Я продолжаю работу, которую я делала. Я доверяю процессу. Посмотрим, что будет дальше.

О предположении польских СМИ, что она не сыграет на Уимблдоне

Кто это сказал? Не стоит верить в такие вещи. За последние несколько дней я видела миллионы комментариев, которые не соответствовали действительности. Я не понимаю этого. Сейчас существует так много теорий обо мне, я бы сказала, особенно в польских СМИ, которые не являются правдивыми. Я не знаю… Вы, люди, любите делать какие-то такие статьи, которые привлекают читателей. Я это понимаю. Это часть работы. Но да, я точно не собираюсь пропускать Уимблдон. Я очень хочу научиться играть на траве лучше. Каждый год – это еще одна возможность. Я точно сыграю на Уимблдоне, если только не получу травму.

О собственном перфекционизме

Это то любовь, то ненависть. Так, например, приезжая на грунтовые турниры, я просто стараюсь подумать о том, как я вижу свою игру и какой я её видела в предыдущие сезоны. Но дело в том, что я помню только хорошие вещи из прошлых лет, потому что я выигрывала титулы. Моя голова помнит только хорошие вещи. Иногда на корте я чувствую, что сейчас сыграю этот крученый форхенд там, мой великолепный бэкхенд здесь. Я принимаю решения, которые на данный момент не очень хорошие, потому что я просто помню, как это было на предыдущих турнирах или в прошлые годы. Я предполагаю, что это удастся, а потом делаю ошибки. Это не так же. И тогда я чувствую растерянность. Как я уже говорила, именно поэтому каждый турнир и каждый год отличаются. Нет смысла сравнивать, потому что мы находимся на разных этапах своей жизни. Я счастлива, что рядом со мной есть моя команда, которая также помогает мне со всем этим справляться. Без них, наверное, было бы не так легко. Но все же я чувствую, что я достигаю хороших результатов. Я близка к тому, чтобы сделать немного больше. Мне просто нужно еще немного приложить усилия и не позволять своим мыслям вот так ходить по кругу.

О полугодии сотрудничества с Вимом Фиссетом

Я чувствую, что поработала над некоторыми техническими моментами на своей подаче и форхенде. Я знаю, что мне не всегда удавалось воплотить это в жизнь на корте, что не есть хорошо. Это теннис. У меня нет трех месяцев на то, чтобы изменить какую-то техническую вещь, а потом твое тело просто запоминает ее. Было бы намного проще, если бы у нас была такая система. Моя предсезонка была короткой. Я стараюсь наверстать упущенное в перерывах между турнирами, чтобы улучшить технику. Да, я чувствую, что некоторые вещи стали лучше благодаря Виму, например, моя подача. Я также чувствую, что не всегда хорошо реализовывала всё это в матчах. Иногда я меняла манеру игры так, как не должна была делать. И это полностью на моей совести. Иногда я принимаю немного неправильные решения. Думаю, это из-за того, что я хотела, не знаю, играть быстрее или закончить розыгрыш быстрее, вместо того, чтобы быть стабильной и выстраивать розыгрыш. Вот почему я говорю об улучшении дисциплины. Да, я думаю, что это все очень связано. Но я довольна работой, которую мы делаем с Вимом. Так что я просто буду продолжать. Я также постараюсь быть более дисциплинированной и принимать лучшие решения на корте.



Фото: Getty Images.

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